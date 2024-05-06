Впервые за 7 лет в Перми установился снежный покров

Утром в Перми не только прошел снегопад, но и установился снежный покров. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, в последний раз такое было 7 лет назад – 7 мая 2017 года.
По данным на 8 утра, в городе выпало 0,7 мм осадков, а на юге Пермского края – до 5 мм. Там снег уже перешел в дождь, в ближайшее время это произойдет и в Перми.
Фонтан в ПГНИУ
В соцсетях горожане делятся снимками заснеженных улиц и зеленеющих деревьев. Пермский университет опубликовал фото замерзшего фонтана «Одуванчик». Его запустили одним из первых в городе – в конце апреля.
Отметим, что снегопады в регионе и соседней Свердловской области начались в выходные. Это вызвало длинную пробку на трассе Пермь – Екатеринбург. В краевом ГИБДД просят водителей воздержаться от поездок на личных авто, особенно это касается тех, кто уже заменил зимнюю резину на летнюю.
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