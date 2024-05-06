Впервые за 7 лет в Перми установился снежный покров

Утром в Перми не только прошел снегопад, но и установился снежный покров. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, в последний раз такое было 7 лет назад – 7 мая 2017 года.

По данным на 8 утра, в городе выпало 0,7 мм осадков, а на юге Пермского края – до 5 мм. Там снег уже перешел в дождь, в ближайшее время это произойдет и в Перми.