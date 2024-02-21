Известно, где еще в городе появится архитектурная подсветка

Обустройство подсветки на домах в центре Перми продолжается. Определены улицы, где она появится в ближайшие несколько лет.

Дополнительную архитектурную подсветку установят по всей улице Сибирской, а также на Ленина от Клименко до Комсомольского проспекта и от Крисанова до площади Гайдара. Об этом со ссылкой на начальника департамента дорог и благоустройства сообщает «59.ру».

Чиновники разделили работы по обустройству на шесть этапов. Подсветку планируют разместить на фасадах зданий с 2024 по 2026 годы. Финансироваться проект на 95% будет из регионального бюджета, остальное выделит город.

Напомним, архитектурная подсветка появилась на домах в центре Перми к 300-летию города. Она установлена на 90 зданиях.