Погода в Пермском крае будет ветреной и снежной

Погоду в Пермском крае будет формировать ложбина, которая принесет с собой умеренный снег и порывистый ветер в первой половине недели. Со среды Пермский край окажется под влиянием гребня Сибирского антициклона. Ярче всего он проявится на юге, это даст более существенные ночные похолодания. На севере окажет влияние близость атмосферного фронта, поэтому на этой части края будет теплее, но ветренее, сообщают специалисты «Метеоролог и я».

В понедельник, 19 февраля, будет облачно и снежно, в отдельных районах ожидается метель. Ночью температура будет на уровне –15…–10°C и на востоке до –20°C, днем –16…–11°C. Ожидается южный ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

20 февраля также будет облачная погода, местами небольшой снег. Ночная температура ожидается такой же, как в понедельник –15…–10°C, при прояснениях в низинах до –20°C. Днем теплее –11…–6°C. Ветер южный 3-8 м/с, на севере с порывами до 13 м/с.

Среда, 21 февраля, будет облачной с прояснениями, по северу возможен небольшой снег. Ночные температуры будут держаться на отметке –15…–10°C, в низинах будет похолодание до –24°C. Днем столбик термометра окажется на отметке –13…–8°C. Также ожидается юго-западный ветер 3-8 м/с.

22 февраля погода будет ветреной и облачной. На севере вновь ожидается небольшой снег. Ночная температура будет на уровне –15…–10°C, в низинах до –20°C, дневная поднимется до –13…–8°C.

В пятницу, 23 февраля, ожидается облачность и переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет на отметке –15…–10°C, на юге –20…–15°C, при прояснениях в низинах до –26°C. Днем столбик термометра поднимется до –13…–8°C. Ветер юго-западный 3-8 м/с, на юге края – южный 1-6 м/с.

По предварительным прогнозам, после 23 февраля погода в выходные существенно не изменится: ночные температуры до –23° C, днем – до –15° C. Осадки ожидаются, но на северо-западе Пермского края.