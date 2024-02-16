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Ночью 16 февраля в Перми зафиксировали морозы ниже 30°С

unsplash

Синоптики рассказали, что прошедшие морозы должны быть последними за эту зиму. Ночью на 16 февраля арктический антициклон переместился с севера на юг вдоль западной границы Пермского края в Башкирию. Поэтому погода была малооблачной и безветренной, это идеальные условия для понижения температуры, особенно в низинах.

В Перми ночью 16 февраля метеостанция зафиксировала -30,8°С. Это седьмой день зимы с температурой ниже -30°С. В последний раз такое количество дней с тридцатиградусными морозами было в 2016-2017 годах.

По итогам ночи 16 февраля в Вае (Красновишерский район) была зафиксирована самая низкая температура –  -40,4°С. Это минимум текущей зимы на данной метеостанции. Низкие температуры наблюдались в Усть-Черной -35,8°С, Кыне -36,7°, Осе -37,4°С, Чермозе 37,2°С, Кунгуре -35,8°С.

В выходные Пермский край ждет постепенное потепление

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