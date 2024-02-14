Продажу минеральной воды «Джермук» приостановят в Пермском крае

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю потребовало от местных торговых сетей приостановить продажу минеральной воды «Джермук» в стеклянной таре объемом 0,5 литра, ввезенной на территорию России с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Это производство с датой изготовления 28.12.2023 года. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточнение точного объема поступившей продукции в Пермском крае в настоящее время проводится в краевом управлении Роспотребнадзора. Жителям региона рекомендуется сообщать о обнаружении данной минеральной воды с указанной датой производства по телефону отдела надзора по гигиене питания.

13 февраля умер 65-летний мужчина, который отравился минеральной водой «Джермук». В бутылке вместо лечебной воды оказался уксус. Мужчина приобрел минеральную воду армянского производства на рынке 11 февраля. Сразу после того, как он выпил глоток, почувствовал себя плохо. После этого его родственники вызвали скорую помощь и полицию. Через два дня мужчина скончался в местной больнице. В связи с этим случаем в Роспотребнадзоре заявили, что эту минеральную воду изымут из продажи.