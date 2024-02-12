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Главный ледовый городок Перми и локацию на набережной посетили более 730 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Перми

Ледовый комплекс «Лукоморье» на пермской эспланаде завершил работу 11 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, его посетили 450 тыс. человек.

Главный ледовый городок на эспланаде начал работу 30 декабря и занял площадь 2,5 тыс. м2. Для создания его объектов было использовано около 900 кубических метров льда, а для декорирования проложено более 3,5 километров светодиодной подсветки.

Самым посещаемым днем, несмотря на 25-градусный мороз, стало Рождество: 7 января отметить праздник в городок пришли 13 200 человек.

Второй по популярности локацией для прогулок стала набережная Камы, где с Нового года побывали более 280 тысяч человек.

Как отметили в пресс-службе мэрии, сейчас ведется демонтаж новогоднего оформления. Предстоит отключить от электросети, разобрать и вывезти на складское хранение около 3 тыс. элементов, включая более 60 световых декораций.

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