По прогнозам синоптиков на этой неделе в Перми ожидаются морозы

Начало рабочей недели в Пермском крае будет холодным и местами с небольшими снегопадами на севере. Во вторник наступит временное потепление из-за приближения циклона, который принесет еще немного снега. Но среда принесет изменения: арктический воздух начнет проникать в регион, принося с собой сильные морозы. К четвергу их ожидается еще больше, и температура опустится до –30...–35°C. Неделя обещает быть не особо снежной, основная часть осадков выпадет во вторник перед приходом арктического воздуха. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 12 февраля, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью –22…–17°C, днем –16…–11°C.

Во вторник, 13 февраля, облачная погода, умеренный снег. Ночью похолодает до –18…–13°C, днем до –14…–9°C.

В среду, 14 февраля, малооблачная погода, без осадков. Ночью за окном будет –26…–21°C, в низинах до –33°C, днем –25…–20°C.

В четверг, 15 февраля, малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью достигнет –33…–28°C, в низинах до –36°C, днем –24…–19°C

В пятницу, 16 февраля, малооблачная погода, без осадков. Столбик термометра ночью будет на отметке –31…–26°C, в низинах до –34°C, днем –20…–15°C.