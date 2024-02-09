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Причиной пожара на газопроводе в Куеде могла стать разгерметизация газопровода из-за подвижки грунта

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Причиной пожара в деревне Солодовка Куединского округа Пермского края могла стать разгерметизация газопровода из-за подвижки грунта. Это привело к взрыву и пожару, огонь в итоге перекинулся на дома. Это сейчас основная версия следствия, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на свой источник.

Напомним, ЧП под Куедой случилось в 22 часа 8 февраля. От взрыва и пожара на газопроводе сгорели два жилых дома. В результате пожара пострадало восемь человек, пятеро из них, в том числе двое детей, госпитализированы.

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