В Перми включат праздничную подсветку на телебашне

Сегодня, в День Конституции, на главной телевизионной башне Пермского края запланировано включение праздничной подсветки с динамическими эффектами. В этом году отмечается 30 лет основному закону государства. Об этом сообщил Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

С 17:00 до 00:00 в этот день телебашню будут освещать цвета триколора, светодиодные салюты и разноцветные искры.

Также, в этот день пермский филиал РТРС будет отмечать 65 лет со дня создания. Сценарий праздничной подсветки будет дополнен блоком световых эффектов, посвященных юбилею Пермского телецентра: светильники на антенне телебашни с помощью азбуки Морзе передадут слова «С днем рождения!».