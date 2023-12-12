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В Перми включат праздничную подсветку на телебашне

Алена Овчинникова

Сегодня, в День Конституции, на главной телевизионной башне Пермского края запланировано включение праздничной подсветки с динамическими эффектами. В этом году отмечается 30 лет основному закону государства. Об этом сообщил Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

С 17:00 до 00:00 в этот день телебашню будут освещать цвета триколора, светодиодные салюты и разноцветные искры.

Также, в этот день пермский филиал РТРС будет отмечать 65 лет со дня создания. Сценарий праздничной подсветки будет дополнен блоком световых эффектов, посвященных юбилею Пермского телецентра: светильники на антенне телебашни с помощью азбуки Морзе передадут слова «С днем рождения!».

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