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На пермской эспланаде началось строительство ледового городка

Exciting Russia Впечатляющая Россия

На пермской эспланаде стартовало строительство ледового городка. Об этом пишет «Рифей Пермь».

Напомним, тематика этого года — русские народные сказки. Всего планируется создать 15 ледяных объектов, включая горки разных высот «Царевна Лебедь», «Избушка на курьих ножках», «Чудо-юдо рыба-кит», «Шамаханская царица», «Золотой петушок», а также скульптуры «Баба Яга» и «Кощей Бессмертный», покатушку «Море вздуется бурливо…».

Строительство ледового городка завершится 28 декабря. Предполагается, что он будет работать до 11 февраля.

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