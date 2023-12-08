В лесничествах Пермского края стартовала новогодняя продажа живых елей

В лесничествах Пермского края начались продажи живых новогодних елей. Стоимость колеблется от 28 рублей за метровую елочку до 166 рублей за дерево высотой больше 4 метров. Об этом сообщили в Министерстве природы Пермского края.

Для покупки необходимо заполнить заявление в лесничестве для заключения договора купли-продажи. В договоре будет указана дата вырубки и карта-схема с обозначением места, где растет дерево. Этот документ нужно иметь при себе для подтверждения законности приобретения дерева. В противном случае, вырубка дерева будет считаться административным правонарушением, размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 4 тысяч рублей.

Адреса лесничеств можно найти на сайте Минприроды Пермского края. Отмечается, что один человек может приобрести не более двух новогодних деревьев.

Официальное сообщение пресс-службы Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края