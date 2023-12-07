В Перми хотят полностью запретить продажу вейпов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил за полный запрет продажи вейпов. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети ВКонтакте. Глава региона сообщил, что краевые власти в сотрудничестве с депутатами Заксобрания уже приняли меры для защиты здоровья детей, введя с 1 марта запрет на продажу табакосодержащих смесей в киосках и НТО.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что сложно контролировать деятельность НТО и отметил присутствие беспорядка в этой сфере. По мнению губернатора, необходимо полностью запретить продажу вейпов в киосках, угрожая конфискацией всего ларька в случае нарушения, вместе с незаконной продукцией.