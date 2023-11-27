В Губахе установят смотровую башню на вершине горы Крестовая

На Всесезонном курорте «Губаха» откроется смотровая башня GU SKY TOWER на вершине горы Крестовой. Предварительно, открытие запланировано на 27 декабря. Как сообщили в пресс-службе курорта, это первая в России аналогичная конструкция на горнолыжном курорте.

Смотровая площадка находится на отметке 40 метров, высота шпиля – 49 метров. Подъем наверх займет одну минуту и будет осуществляться на гондоле с отоплением и зоной отдыха. Единовременно на башне смогут находиться 30 человек.

Со смотровой площадки откроется вид на долину реки Косьвы, три вершины заповедника Басеги, самую высокую гору Среднего Урала – Ослянку, декорации к фильму «Сердце Пармы» и тайгу.

Информационный обзор редакции