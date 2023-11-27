В Перми на этой неделе прогнозируют аномально теплую погоду

В Пермском крае на этой неделе прогнозируют аномально теплую погоду. Ожидаются небольшие осадки, такие как снег, мокрый снег и дождь, а также возможны замерзающий дождь и гололед. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Особенно теплыми будут понедельник и вторник. В конце недели ожидается небольшое понижение температуры.

В понедельник, 27 ноября, переменная облачность, в центральных и южных районах днем и вечером малооблачная погода, небольшие осадки, местами гололед. Температура воздуха ночью –3…+2°С, днем –1…+4°С.

Во вторник, 28 ноября, также переменная облачность, по юго-западу во второй половине дня и вечером небольшие осадки, местами гололед. Столбик термометра ночью будет на отметке –7…–2°С, днем –3…+2°С.

В среду, 29 ноября, облачно, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Температура воздуха в течение дня –5…0°С.

В четверг, 30 ноября, облачная погода, небольшие осадки. Ночью за окном будет –8…–3°С, днем –5…0°С.

В пятницу, 1 декабря, облачно, небольшой снег, местами снегопад. Температура воздуха ночью опустится до –10…–5°С, днем –8…–3°С.