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На дороге в Пермском крае спасли замерзшего фламинго

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В Чайковском районе Пермского края обнаружили розового фламинго. Молодую птицу подобрали на дороге, куда она обессилевшая опустилась, сообщает Пермское орнитологическое общество на свой странице в «ВКонтакте».

Фламинго обнаружили сотрудники местного промышленного предприятия. Они забрали фламинго и поместили в теплое помещение.

Розовый фламинго обитает на территории Африки, юга Европы и юго-запада Азии. Ближайшие места гнездования: острова и побережья северо-востока Каспия и озеро Тенгиз в центральном Казахстане. Во время кочевок птица залетает довольно далеко на север от гнездового ареала, в том числе и зимой.

Фото: Ирина Петрова

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