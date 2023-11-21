Территория пермского стадиона «Молот» перешла в краевую собственность

Территория стадиона «Молот», ранее принадлежащая коммерческой структуре, перешла в собственность Пермского края. Предыдущие планы строительства жилого комплекса, бассейна и парковки на площади 5,5 гектара были отменены после возражений местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Теперь на этом месте планируется создать современный легкоатлетический кластер с инфраструктурой для легкоатлетов, зонами для массового спорта, баскетбольной площадкой, футбольным полем и хоккейной коробкой. Для реализации проекта предполагается использовать федеральные средства и привлечь частных инвесторов. Краевое правительство компенсировало девелоперу три участка в других районах города.