Синоптики о погоде в Перми: предстоящая рабочая неделя ожидается снежной

На этой неделе в Пермском крае ожидается два разных периода погоды. С понедельника по среду будет тепло и много снега из-за атмосферного гребня. В четверг и пятницу ожидается мороз из-за циклона. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Ожидается избыток осадков, кроме северо-западной части Пермского края.

В понедельник, 20 ноября, облачно, по северу небольшой снег. Температура воздуха ночью –12…–7°C, днем –9…–4°C.

Во вторник, 21 ноября, облачная погода, умеренные осадки. Столбик термометра ночью будет на отметке –9…–4°C, днем –5…0°C.

В среду, 22 ноября, облачно, умеренный снег, местами сильный снегопад. Ночью похолодает до –12…–7°C, днем –5…0°C, по северу и востоку –10…–5°C.

В четверг, 23 ноября, также облачно, умеренный снег, местами метель. Ночью за окном будет –13…–8°C, днем –10…–5°C.

В пятницу, 24 ноября, облачно, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до –17…–12°C, по северу до –13°С, днем –15…–10°С.