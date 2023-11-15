18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Кафе и панорамное остекление с обзором на Каму: как будет выглядеть плавучий причал «Губерния»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

«Пермская судоверфь»
«Пермская судоверфь»
«Пермская судоверфь»
«Пермская судоверфь»

«Пермская судоверфь» презентовала новый проект — плавучий причал «Губерния». Это плавучее сооружение для комфортного ожидания пассажирами своего рейса, а также причаливания и осуществления посадки/высадки пассажиров на прогулочные электросуда типа «Москва» и Ecocruiser. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причал оборудован креслами с USB-розетками для зарядки гаджетов, Wi-Fi и современной вентиляционной системой. На «Губернии» будут санузел, кафе и кассы.

Длина причалов составит 30 метров, ширина — 10 метров, а вместимость — до 120 пассажиров. Причалы планируют строить по заказам.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: