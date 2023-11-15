Кафе и панорамное остекление с обзором на Каму: как будет выглядеть плавучий причал «Губерния»

«Пермская судоверфь» презентовала новый проект — плавучий причал «Губерния». Это плавучее сооружение для комфортного ожидания пассажирами своего рейса, а также причаливания и осуществления посадки/высадки пассажиров на прогулочные электросуда типа «Москва» и Ecocruiser. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причал оборудован креслами с USB-розетками для зарядки гаджетов, Wi-Fi и современной вентиляционной системой. На «Губернии» будут санузел, кафе и кассы.

Длина причалов составит 30 метров, ширина — 10 метров, а вместимость — до 120 пассажиров. Причалы планируют строить по заказам.