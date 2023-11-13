В Перми русло Камы высохло более чем наполовину

Русло Камы высохло более чем наполовину. Метеорологи ГИС-центра ППГНИУ объяснили, что первопричиной обмеления Камы стала засуха на севере края, где после умеренно сухого июня, июля и августа.

В сентябре осадков вообще практически не было. В результате приток воды в Камское водохранилища упал до рекордного минимума. В середине октября, когда уровень воды в Камском водохранилища достиг минимума (ниже 105 м), был существенно уменьшен сброс в нижний бьеф. В течение последнего месяца его величина составляла 530 – 640 м3/с, в то время как до 11 октября держалась на уровне около 800.

В результате обмелело и Воткинское водохранилище (более 95% воды туда поступает из Камского). Выпавшие осадки не смогли исправить ситуацию.

«Сейчас уровень воды в Воткинском водохранилище ниже нормы на 3,7 метра, а приток меньше обычного в 2,5 раза. Сброс в октябре и начале ноября значительно превышал приток. Это было необходимо для обеспечения водой гидроузлов ниже по течению», – сообщили специалисты.

Специалисты полагают, что экстремально низким уровень воды в Воткинском водохранилище сохранится до апреля. Исправить ситуацию могли бы обильные дожди в ноябре, но они не характерны для нашего климата. В нынешнем году хотя первая половина ноября и оказалась очень теплой, к концу следующей недели ожидается похолодание и переход рек в зимний режим.