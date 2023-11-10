В 2024 году власти Перми начнут платить за информацию о нелегальных граффитистах

Власти Перми планируют вознаграждать за содействие в выявлении нелегальных граффитистов. Соответствующий проект постановления опубликовала администрация города. Планируется, что проект вступит в силу с начала 2024 года.

Выплаты смогут получить пермяки, содействующие в выявлении и установлении личности нарушителей – тех, кто наносит на фасады зданий надписи, графические рисунки и иные изображения вне специально отведенных для этого мест. Сумма премии будет определена позже.

Напомним, в Пермском крае предусмотрена административная ответственность за нанесение на здания и сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений, а также размещение объявлений, афиш и агитационных материалов. Размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведенных для этого местах и с согласия собственника объекта.