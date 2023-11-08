Сергей Лазарев отказался жить в пятизвездочном отеле в Перми

Певец Сергей Лазарев остался недоволен состоянием номера пятизвездочного пермского отеля. Причиной стала грязная ванна — в ней артист обнаружил волосы и желтые пятна.

«Ребят, ну вы же знаете, что я нескандальный человек вообще изначально. Я изначально очень позитивный и добрый человек, но когда какой-то пипец происходит и какой-то треш, я, конечно, реагирую, как любой эмоциональный человек. Я не хочу никого ругать, я не устраиваю никакие скандалы, ничего. Но как мне вот на это реагировать? Объясните мне, пожалуйста?» — поделился Сергей Лазарев со своими подписчиками в социальных сетях.

Позже артист сообщил, что был вынужден сменить отель.

Напомним, Сергей Лазарев приехал в Пермь на гастроли на два дня.