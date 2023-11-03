Синоптики о погоде в Перми: в выходные ожидается кратковременное похолодание

В выходные в Перми ожидается кратковременное похолодание. На территорию Пермского края ворвется холодная воздушная масса с северо-запада. На следующей неделе потепление продолжится. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу, 4 ноября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Температура воздуха ночью достигнет –5...–3°C, днем –2...0°C.

В воскресенье, 5 ноября, также переменная облачность, без осадков. Столбик термометра ночью будет на отметке –5...–3°C, днем –1...+1°C.