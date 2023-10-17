Количество мест для выездной регистрации брака в Перми сократится

Администрация Перми сократит число мест для выездной регистрации брака. Пермские молодожены больше не смогут провести церемонию бракосочетания в саду у театра оперы и балета, в сквере на нижней части набережной Камы, в сквере конструктора Калачникова и в сквере на Соборной площади, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Таким образом, доступно семь мест для выездной регистрации брака: сквер Новоселова, эспланада, сад Миндовского, парк Чехова, сквер на набережной Камы, Хрустальный зал на городской набережной и Дворец Молодежи на Петропавловской.