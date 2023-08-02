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Городская набережная стала самой популярной площадкой для свадеб в Перми

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Фото: Андрей Чунтомов

Городская набережная набирает популярность у пермских молодоженов в качестве площадки для выездной регистрации брака. Как сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на городское управление ЗАГС, 27 июля на набережной было зарегистрировано 28 браков, а 28 июля — 10 браков.

Напомним, власти Перми выбрали девять мест, где помимо залов ЗАГС можно зарегистрировать брак. Так, выездную регистрацию брака можно провести в сквере у Театра оперы и балета, на Эспланаде и Соборной площади, в саду Миндовского и парке им. Чехова, скверы им Юрия Калачникова и Олега Новоселова, в парке Горького. Выездные церемонии на городской набережной начали проводиться в июне и продлятся четыре месяца.

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