Синоптики о погоде в Перми: рабочая неделя ожидается жаркой с внезапными ливнями

Рабочая неделя в Перми ожидается теплой, хотя антициклон, который формировал погоду в выходные, отойдет на север, а на смену ему придет неглубокий заполняющийся циклон. По данным научно-популярного проекта «Метеоролог и я», при хорошем дневном прогреве в такой ситуации может быстро формироваться неустойчивость, приводящая к возникновению ливня, грозы и града.

Так, в понедельник, 31 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы и град. Температура воздуха ночью +15…+20°С, днем +26…+31°С.

Со вторника по пятницу, с 1 по 4 августа, в отдельных районах вновь ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью столбики термометра будут на отметке +15…+20°С, днем +26…+30°С.

По предварительным данным синоптиков, в выходные температурный фон останется прежним, а количество дождей сократится.