«Лента» передала площади магазинов «СемьЯ» компании «Монетка» в Пермском крае

Сеть «Лента» готовится к покупке уральской сети «Монетка» в Пермском крае. Это может объяснять закрытие около 30 магазинов «СемьЯ» и переход этих магазинов в собственность «Монетки». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Пермь».

«Лента» приобрела сеть «СемьЯ» в 2021 году, в которую входило 75 магазинов. Если сделка состоится, то «Лента» будет управлять только бывшими гипермаркетами «СемьЯ», которые уже перешли под бренд компании. Возможно, именно это объясняет задержку с переходом более мелких магазинов «СемьЯ» под бренд «Лента».