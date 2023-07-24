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Синоптики о погоде в Перми: предстоящая рабочая неделя ожидается теплой

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unsplash.com

На этой неделе в Перми ожидается комфортная температура в пределах климатической нормы, а также локальные кратковременные дожди с грозами. К концу рабочей недели температурный фон начнет расти, а количество осадков – уменьшаться. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

С понедельника по среду, с 24 по 26 июля, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +9…+14°C, днем +20…+25°C.

В четверг, 27 июля, также переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ночью воздух прогреется до +10…+15°C, днем до +20…+25°C. 

В пятницу, 28 июля, за окном ночью будет +10…+15°C, днем +23…+28°C. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

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