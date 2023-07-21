Синоптики о погоде в Перми: дожди продолжат навещать регион

В выходные в Перми сохранится период циклонической деятельности. Днем из-за облачности не так жарко, а ночами не так холодно. В регионе продолжатся дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 22 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ночью составит +11...+13°C, а днем потеплеет до +20...+22°C. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В воскресенье, 23 июля, также переменная облачность, в отдельных районах ожидается небольшой дождь. Столбик термометра ночью будет на отметке +11...+13°C, а днем около +22...+24°C. Ветер западный 3-8 м/с.