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Музей шоколада на эспланаде в Перми может открыться в октябре 2024 года

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Фото: Виталий Кокшаров

Открытия музея шоколадного мастерства в Перми запланировано на октябрь 2024 года. Как сообщил руководитель Агентства по сопровождению концессионных проектов Александр Соломатин, ООО «СладКон» планирует завершить работы по проектированию объекта в июле этого года.

Музей шоколада будет располагаться в одном из холмов на эспланаде. В музее планируется развернуть историческую экспозицию, сувенирную лавку, зону мастер-классов и информационно-туристический центр.

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