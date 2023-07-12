Музей шоколада на эспланаде в Перми может открыться в октябре 2024 года

Открытия музея шоколадного мастерства в Перми запланировано на октябрь 2024 года. Как сообщил руководитель Агентства по сопровождению концессионных проектов Александр Соломатин, ООО «СладКон» планирует завершить работы по проектированию объекта в июле этого года.

Музей шоколада будет располагаться в одном из холмов на эспланаде. В музее планируется развернуть историческую экспозицию, сувенирную лавку, зону мастер-классов и информационно-туристический центр.

Информационный обзор редакции. 0+