В Перми стартовал конкурс по выбору нового мэра города

В Гордуме Перми объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Дата окончания приема документов — 3 августа. Кто будет допущен к участию в конкурсе, решит комиссия 10 августа.

Каждому из кандидатов необходимо предоставить программу развития Перми, а также пройти собеседование, говорится в объявлении Пермской гордумы. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с высшим образованием и стажем муниципальной или госслужбы, опытом работы на руководящих должностях.

Итоговое заседание состоится 17 августа, комиссия выберет двух кандидатов на пост главы города. Как ожидается, кандидатуры будут рассмотрены на заседании Пермской гордумы 22 августа.