Все заместители главы Перми получили предупреждения об увольнении

Все заместители главы Перми были уведомлены о возможном прекращении трудовых договоров. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

С каждым из заместителей главы города заключается срочный трудовой контракт, который обычно рассчитан на один год. В администрации города ситуацию не комментируют.

Напомним, ранее появилась информация, что глава Перми Алексей Демкин по договоренности с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным может покинуть свою должность и перейти на пост вице-премьера краевого правительства.