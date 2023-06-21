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Все заместители главы Перми получили предупреждения об увольнении

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Фото: Павел Воробьев

Все заместители главы Перми были уведомлены о возможном прекращении трудовых договоров. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

С каждым из заместителей главы города заключается срочный трудовой контракт, который обычно рассчитан на один год. В администрации города ситуацию не комментируют.

Напомним,  ранее появилась информация, что глава Перми Алексей Демкин по договоренности с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным может покинуть свою должность и перейти на пост вице-премьера краевого правительства. 

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