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В день 300-летия Перми откроют семь новых памятных плит

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Пресс-служба губернатора Пермского края

В День города Перми на Аллее Славы 12 июня в 11:30 состоится торжественная церемония открытия памятных плит в честь знаменитых пермяков, сообщает издание «Новый Компаньон» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Среди них: первый генерал-губернатор пермского наместничества Евгений Кашкин, профессор Пермского государственного университета Александр Букирев, разработчик методов борьбы с танком «Тигр II», первый всенародно избранный губернатор Пермской области Геннадий Игумнов и разработчик технологии производства зарядов к реактивной системе залпового огня «Катюша» Давид Гальперин.

Кроме того, на Исторической аллее установят плиты в честь 100-летия открытия Дома работников просвещения и в честь 190-летия открытия больницы. Также на Аллее Труда появится плита в честь 125-летия создания губернской бактериологической лаборатории.

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