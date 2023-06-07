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Центробанк России показал монету, выпущенную к 300-летию Перми

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Фото: Виталий Кокшаров

Центробанк России выпустил монету, выпущенную к 300-летию Перми. Всего таких монет номиналом 3 рубля будет выпущено 3 тысячи. Первым обладателем юбилейной монеты станет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, монета сделана из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла составляет 31,1 грамма. Диаметр монеты – 39 миллиметров.

На оборотной стороне монеты расположены важные и узнаваемые образы и символы Перми: герб, Пермский театр оперы и балета, Егошихинский завод, вид на реку, выполненный в технике лазерного матирования, а также портовые краны и промышленные сооружения. На лицевой стороне монеты – рельефный Государственный герб Российской Федерации.

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