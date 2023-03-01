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В Перми началось экстренное расселение жильцов дома на Куйбышева, 143

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В Перми началось расселение жителей дома на Куйбышева, 143. В связи с ухудшением состояния жилого дома и угрозой внезапного обрушения был введен режим ЧС. Как сообщает глава Перми Алексей Дёмкин, в ДК им. Калинина развернут распределительный пункт для жителей, во дворе дома дежурят сотрудники полиции и спасатели. Параллельно идет процедура расселения и предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения.

Напомним, жилой дом на Куйбышева, 143 был признан аварийным еще в 2019 году, но жильцы были не согласны и оспаривали это решение в судах три года.

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