На этой неделе в Пермском крае ожидается похолодание

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается похолодание. Однако, в среднем за неделю температура воздуха ожидается выше нормы на 2°C, а количество осадков будет соответствовать норме. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник возможны небольшие дожди, днем воздух прогреется до +6…+11°C. Во вторник, 18 октября, погоду в регионе сформирует циклон: пройдут умеренные дожди, а максимальная температура воздуха составит +5…+10°C. В среду край окажется в тыловой части циклона, но существенного похолодания пока не произойдет. Днем воздух прогреется до +4…+9°C, дожди продолжатся. В четверг, 20 октября, ситуация существенно не изменится: местами пройдут небольшие осадки, а максимальная температура уже не превысит +2…+7°C. В пятницу в регионе ожидается вторжение арктического воздуха. Ночью похолодает до −5…0°C, а днем ожидается не выше 0…+5°C. В отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег.