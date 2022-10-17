18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На этой неделе в Пермском крае ожидается похолодание

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: Елизавета Бельских

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается похолодание. Однако, в среднем за неделю температура воздуха ожидается выше нормы на 2°C, а количество осадков будет соответствовать норме. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник возможны небольшие дожди, днем воздух прогреется до +6…+11°C. Во вторник, 18 октября, погоду в регионе сформирует циклон: пройдут умеренные дожди, а максимальная температура воздуха составит +5…+10°C. В среду край окажется в тыловой части циклона, но существенного похолодания пока не произойдет. Днем воздух прогреется до  +4…+9°C, дожди продолжатся. В четверг, 20 октября, ситуация существенно не изменится: местами пройдут небольшие осадки, а максимальная температура уже не превысит +2…+7°C. В пятницу в регионе ожидается вторжение арктического воздуха. Ночью похолодает до −5…0°C, а днем ожидается не выше 0…+5°C. В отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: