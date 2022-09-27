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К 300-летию Перми были выпущены наборы конфет

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perm-300.ru

Кондитерская фабрика «Пермская» выпустила конфеты с юбилейным дизайном 300-летия Перми. Дизайн упаковки выполнен с элементами фирменного стиля юбилея и узнаваемыми образами городской архитектуры. Как пояснили в проектном офисе «Пермь-300», наборы уже поступили в продажу в магазины фабрики.

Первая партия сладких наборов «Триста лет Перми» превысит 15 тысяч штук. В коробке — конфеты с разными вкусами: традиционные трюфели, а также мягкий грильяж с морковными цукатами и кусочками апельсина с медовой пропиткой в глазури, классическое пралине с дробленым орехом и вафельной крошкой и насыщенным шоколадным вкусом.

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