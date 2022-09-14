Ледовый городок на эспланаде в этом году будет посвящен юбилею Перми

Администрация Перми объявила конкурс на строительство и обслуживание главного ледового городка на эспланаде. Глава города Алексей Дёмкин рассказал, что тематика трёхсотлетнего юбилея – прошлого, настоящего и будущего города – найдет отражение в оформлении ледового городка.

Объекты будут посвящены значимым для истории Перми людям – Василию Татищеву, Екатерине Великой и другим. В комплекс войдут 5 скульптурных композиций для фотографирования, среди которых будет объект, вдохновленный логотипом Перми, а также скульптура, посвященная Пермскому периоду. Также в ледовом городке расположатся горки, которые будут посвящены различным периодам развития Перми и значимым местам города. Ледовый комплекс традиционно будет размещен в 68-м квартале городской эспланады.