На этой неделе в небе над Пермским краем пройдет звездопад Персеиды

В выходные в небе над Пермским краем пройдет самый мощный звездопад года. В результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла ежегодно можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Как рассказали в пермском планетарии, увидеть один из самых красивых звездопадов можно в период с 17 июля по 24 августа, но именно в ночь с 12 на 13 августа плотность потока Персеиды будет максимальной. Число метеоров может достигать 60 км/ч.