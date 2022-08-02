Туристический центр Перми благоустроят по концепции «Камских коридоров»

Пермь вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода центра города. Как сообщает в своем Telegram-канале глава города Алексей Дёмкин, на благоустройство исторического центра город получит 203 млн руб.

К туристическому центру города относится территория площадью 76,5 га, которая объединяет улицы Советская, Пермская, Сибирская, Газеты Звезда и Архиерейское подворье.

— Выход к Каме – это ключевая идея туристического кода, связь с ней формируется через идею «Камских коридоров» – основных улиц, ведущих к реке. В качестве концепции был выбран образ театра. Каждая улица в центре города будет иметь свое функциональное назначение. Так, например, улица Советская – это «театральный буфет» с множеством кафе и баров, улица Пермская – «фойе», набережная – «партер», а «сцена» – это, конечно же, наша Кама, — рассказал Алексей Дёмкин.

Туристическое пространство будет оформлено вывесками, системой пешеходной навигации и малыми архитектурными формами в едином стиле. Срок завершения работ — 2023 год.