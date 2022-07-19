В Перми откроется бесплатная школа вождения электросамокатов

На площади у Театра-Театра с 20 по 22 июля будет работать бесплатная школа вождения электросамокатов. В ходе обучения любой желающий сможет ознакомиться с основами безопасности и Правилами дорожного движения, принципами ответственного вождения, понять где в городе можно двигаться на электросамокатах, как устроен самокат, как начать и закончить поездку, как поступить в экстренных случаях.

Школа вождения электросамокатов будет работать 20 июля с 12:00 до 18:00, 21 и 22 июля с 14:00 до 18:00.