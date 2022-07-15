В Перми появятся новые стрит-арты

В Перми состоялось заседание экспертного совета фестиваля «Граффити-Пермь», в ходе которого были утверждены эскизы новых объектов стрит-арта. В этом году темой фестиваля стал «Культурный слой», который может рассматриваться как с исторической и археологической точек зрения, так и социальной, позволяя рефлексировать на тему культуры, искусства и самовыражения.

По итогам конкурса экспертный совет утвердил семь эскизов. Стрит-арты появятся на фасадах жилых домов, а также трансформаторных подстанциях.