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В Перми появятся новые стрит-арты

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В Перми состоялось заседание экспертного совета фестиваля «Граффити-Пермь», в ходе которого были утверждены эскизы новых объектов стрит-арта. В этом году темой фестиваля стал «Культурный слой», который может рассматриваться как с исторической и археологической точек зрения, так и социальной, позволяя рефлексировать на тему культуры, искусства и самовыражения.

По итогам конкурса экспертный совет утвердил семь эскизов. Стрит-арты появятся на фасадах жилых домов, а также трансформаторных подстанциях.

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