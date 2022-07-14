В Перми на три недели закроют движение транспорта по Средней дамбе

Власти Перми приняли решение с 17 июля по 6 августа закрыть автомобильное движение по Средней дамбе. Это связано с обнаружением серьезного размыва грунта в районе несущих конструкций моста. Для того, чтобы предотвратить негативный сценарий, комиссия по ЧС приняла решение оперативно провести ремонт и укрепить основание под плитами въезда на мост.

Напомним, ремонт Средней дамбы начался 9 июля и должен был закончиться 20 августа. Но в связи с полным закрытием движения сроки выполнения ремонта сокращены на 15 дней — работы планируется завершить до 6 августа.