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В Перми на три недели закроют движение транспорта по Средней дамбе

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Власти Перми приняли решение с 17 июля по 6 августа закрыть автомобильное движение по Средней дамбе. Это связано с обнаружением серьезного размыва грунта в районе несущих конструкций моста. Для того, чтобы предотвратить негативный сценарий, комиссия по ЧС приняла решение оперативно провести ремонт и укрепить основание под плитами въезда на мост.

Напомним, ремонт Средней дамбы начался 9 июля и должен был закончиться 20 августа. Но в связи с полным закрытием движения сроки выполнения ремонта сокращены на 15 дней — работы планируется завершить до 6 августа.

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