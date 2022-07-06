В Пермском крае более 600 камер подключили к единой системе видеонаблюдения

С начала года к единой системе видеонаблюдения Пермского края были подключены более 600 камер. Как сообщает краевое правительство, это устройства, установленные на автовокзалах, МФЦ и миграционных центрах.

До 2023 года власти края планируют установить более 2 тыс. камер. В их число также войдут те, что находятся на объектах регионального Министерства здравоохранения, торгово-развлекательных комплексах, гостиницах, административных зданиях, общественных местах, школах, филиалах многофункциональных центров, вокзалах.

Единая система видеонаблюдения позволит распознавать лица, находящихся в розыске, а также анализировать скопления людей, выявлять бегущего человека и повышенную активность людей в контролируемой зоне. Кроме того, система сможет в режиме реального времени обнаружить оружие и опасные предметы, а также выявлять оставленные в общественном месте предметы. Доступ к этим данным получат правоохранительные органы, МЧС и местные администрации.