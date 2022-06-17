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Пермский приют для кошек «Матроскин» могут закрыть после проверки прокуратуры

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vk.com/zzzperm

Прокуратура Перми провела проверку приюта для кошек Матроскин по факту его нахождения в части (подвале) жилого дома. Согласно федеральному закону № 498-ФЗ Об ответственном обращении с животными приюты не имеют права располагаться в жилых домах.

Текущее помещение приюта в 112 кв.м. было куплено фондом при поддержке тысячи людей в 2018 году, до принятия в силу закона, запрещающего содержание приютов в подвалах жилых домов.

Как сообщается в социальных сетях Матроскина, 22 июня прокуратура Дзержинского района вынесет представление о дальнейшей работе фонда.

Нет никаких сомнений в том, что нас ожидает полная или частичная приостановка деятельности в текущем помещении. Также мы почти уверены в административном штрафе. Следить за соблюдением законов — работа прокуратуры. Сейчас мы ищем временное помещение в аренду на случай, если 22 июня нам действительно запретят содержать наших подопечных в нашем же собственном помещении, — сообщатся в посте.

Кроме того, дом, в котором располагается приют, в прошлом году признали аварийным. К концу следующего года начнется расселение жилых квартир. Закон в таком случае ничего не предоставляет собственникам нежилых помещений.

Матроскин продолжает сбор средств на покупку нового помещение, которое соответствовало бы всем требованиям закона. Самая минимальная стоимость необходимого помещения с минимальной площадью в 100 кв.м. — 5 млн рублей. Приюту удалось собрать 690 тыс. рублей.

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