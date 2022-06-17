Пермский приют для кошек «Матроскин» могут закрыть после проверки прокуратуры

Прокуратура Перми провела проверку приюта для кошек
Матроскин по факту его нахождения в части (подвале) жилого дома. Согласно федеральному закону № 498-ФЗ
Об ответственном обращении с животными приюты не имеют права располагаться в жилых домах.
Текущее помещение приюта в 112 кв.м. было куплено фондом при поддержке тысячи людей в 2018 году, до принятия в силу закона, запрещающего содержание приютов в подвалах жилых домов.
Как сообщается в социальных сетях
Матроскина, 22 июня прокуратура Дзержинского района вынесет представление о дальнейшей работе фонда.
Нет никаких сомнений в том, что нас ожидает полная или частичная приостановка деятельности в текущем помещении. Также мы почти уверены в административном штрафе. Следить за соблюдением законов — работа прокуратуры. Сейчас мы ищем временное помещение в аренду на случай, если 22 июня нам действительно запретят содержать наших подопечных в нашем же собственном помещении, — сообщатся в посте.
Кроме того, дом, в котором располагается приют, в прошлом году признали аварийным. К концу следующего года начнется расселение жилых квартир. Закон в таком случае ничего не предоставляет собственникам нежилых помещений.
Матроскин продолжает сбор средств на покупку нового помещение, которое соответствовало бы всем требованиям закона. Самая минимальная стоимость необходимого помещения с минимальной площадью в 100 кв.м. — 5 млн рублей. Приюту удалось собрать 690 тыс. рублей.
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