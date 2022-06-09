Роспотребнадзор Прикамья назвал опасные пляжи с недостаточно чистой водой и песком

Перед началом пляжного сезона Роспотребнадзор Пермского края проверил качество воды и песка в 13 местах массового отдыха и купания.

Несоответствия нормам воды были выявлены в Кунгуре (правый и левый берега реки Сылва по ул. Воровского возле автомобильного моста), ул. Труда левый берег реки Сылва район Машановской пристани, правый берег реки Сылва район Машзавода, подвесной мост, ул. Воровского, 1.

В Перми вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям в Каме в районе КамГЭС, автомоста и в районе автомоста выше течения. Нарушения были обнаружены в Усть-Качке.

Только в двух водоемах — Мотовилихинский пруд и река Сылва в поселке Новые Ляды — качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, паразитологическим и химическим показателям. При этом качество песка в зоне отдыха в Мотовилихинском пруде не соответствует нормам.