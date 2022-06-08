В День рождения Перми запланировано около 170 праздничных мероприятий

12 июня в честь празднования Дня России 299-летия Перми в краевой столице пройдут порядка 170 мероприятий и акций. Праздничные события пройдут как в учреждениях культуры, так и на городских площадках – эспланаде и набережной реки Камы, в парках и скверах.

На площади у Театра-Театра с 13:00 будет идти праздничная программа (0+), в которой примут участие творческие коллективы из Перми и Екатеринбурга. Откроет большой концерт — певица Валерия.

Помимо концертной программы городская эспланада станет местом проведения фестиваля барбекю (6+). В рамках события будет представлена самая большая в России сковородка, которую изготовили на Мотовилихинском заводе. Пермские повара приготовят 2,5 тыс. порций каши с курицей.

С 21:00 до 23:00 на набережной реки Камы состоится молодежный фестиваль ди-джеев и пермских музыкальных групп (12+).

Завершится день праздничным фейерверком в 23:30 (0+).