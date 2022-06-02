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В эти выходные в Перми вновь стартуют «Выходные на набережной»

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В Перми на этой неделе стартует новый сезон ежегодного городского проекта «Выходные на набережной». Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале.

В ближайшие выходные — 3, 4 и 5 июня — на набережной пройдет фестиваль уличной культуры «Все стили в силе». В программе: танцевальные битвы в направлениях break-dance, hip-hop, house dance. Местом фестиваля в этом году выбрана новая часть городской набережной – амфитеатр. Судьями станут именитые танцоры из Казахстана, Белоруссии и России.

Открытие фестиваля состоится в пятницу, 3 июня, в 14:30. Кроме того, в рамках фестиваля в пятый раз состоится Supermodel Vogue ball, тематикой которого станет фильм «Голодные игры».

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