В эти выходные в Перми вновь стартуют «Выходные на набережной»

В Перми на этой неделе стартует новый сезон ежегодного городского проекта «Выходные на набережной». Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале.

В ближайшие выходные — 3, 4 и 5 июня — на набережной пройдет фестиваль уличной культуры «Все стили в силе». В программе: танцевальные битвы в направлениях break-dance, hip-hop, house dance. Местом фестиваля в этом году выбрана новая часть городской набережной – амфитеатр. Судьями станут именитые танцоры из Казахстана, Белоруссии и России.

Открытие фестиваля состоится в пятницу, 3 июня, в 14:30. Кроме того, в рамках фестиваля в пятый раз состоится Supermodel Vogue ball, тематикой которого станет фильм «Голодные игры».