На этой неделе в Перми потеплеет до +20°C

После аномально холодных выходных на этой неделе в Пермском крае ожидается потепление. Но, как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», оно будет происходить медленно, поэтому к норме температура воздуха вернется уже в самом конце мая.

Во вторник в Пермском крае ожидаются небольшие дожди. Ночью при преобладающей температуре 0…+5°C местами не исключены заморозки, днем ожидается +8…+13°C.

В среду и четверг погодные условия ухудшатся, ожидаются сильные дожди. Температура воздуха останется невысокой — около +11…+16°C.

По предварительным данным, в субботу Пермский край останется в тылу циклона. Сохранится прохладная и дождливая погода с температурой днём +11…+16°C.

В воскресенье под влиянием очередного западного циклона вероятно потепление. В южной половине края температура воздуха впервые за долгое время может преодолеть отметку +20°C.