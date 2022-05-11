Пермь накрыл смог от лесных пожаров на Южном Урале

Утром 11 мая Пермский край накрыл смог от лесных пожаров на Южном Урале, где сейчас горят леса в Курганской и Свердловской областях, а также на территории Башкирии.

На фоне повышенной задымленности Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать маски, держать окна закрытыми, провести влажную уборку в помещении, потреблять больше воды, а при недомогания обратиться к врачу.

Григорий Чечушков, начальник диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра, сообщает, что дымка от лесных пожаров может пройти через несколько дней.