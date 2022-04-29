В Перми 1 мая будет изменено движение транспорта

В Перми 1 мая пройдет ежегодная легкоатлетическая эстафета «Звезда». В этот день на время проведения эстафеты будет изменено движение транспорта.

С 10:00 до 15:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:

по обеим сторонам Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до дома №67 по Комсомольскому проспекту;

Краснова от улицы Пушкина до улицы Газеты Звезда;

Революции от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

Тимирязева от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда;

Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской;

1-я Красноармейская от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда;

Полины Осипенко от улицы Пионерской до улицы Газеты Звезда.

Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, с 10:00 до 15:00 движение ряда автобусных маршрутов будет организовано в объезд.