В Перми 1 мая будет изменено движение транспорта

В Перми 1 мая пройдет ежегодная легкоатлетическая эстафета «Звезда». В этот день на время проведения эстафеты будет изменено движение транспорта.
С 10:00 до 15:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:
- по обеим сторонам Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до дома №67 по Комсомольскому проспекту;
- Краснова от улицы Пушкина до улицы Газеты Звезда;
- Революции от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;
- Тимирязева от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда;
- Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской;
- 1-я Красноармейская от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда;
- Полины Осипенко от улицы Пионерской до улицы Газеты Звезда.
Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, с 10:00 до 15:00 движение ряда автобусных маршрутов будет организовано в объезд.
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